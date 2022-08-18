炎熱天讓人想吃冰品消暑，日式雪糕「Niseko北海道乳雪糕」採用北海道十勝乳源，香濃綿密、入口即化，即起陸續進駐台隆手創館，首波搶鮮進駐京站店與復興店，單筆購買Niseko乳雪糕滿200元，即可參加抽獎，有機會入住格拉斯麗台北飯店Niseko主題雙人房一晚。

長達2年無法出國的鬱悶感，讓民眾越來越愛外國商品營造偽出國感。與日本同步流行的台隆手創館就掀起一陣「類遊日」風潮，今夏首次聯手Niseko乳雪糕，即日起在台隆手創館京站店、復興店推出5款精緻風味，包含「北海道牛奶巧酥雪糕」、「北海道紅豆煉乳雪糕」、「北海道哈密瓜雪糕」、「北海道白色情人雪糕」、「北海道牛奶煉乳濃心雪糕」。

即起至9月15日單筆消費滿200元再抽好禮，有機會入住位於全台首家格拉斯麗台北飯店Niseko主題雙人房、品嘗日系頂級美味吉豚屋海老腰內丼套餐，或是帶更多的Niseko雪糕回家。