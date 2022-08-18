僑泰高中流行服飾科黃妤庭(右)奪下全國技能競賽國服項目金牌，開心與師長合影。(校方提供)

全國技能競賽成績揭曉，就讀僑泰高中流行服飾科的黃妤庭，因容易在競賽時情緒緊張、且一直有速度較慢的問題，經不斷練習、持續提醒自己要放鬆心情，終於完成長達4天的國服項目競賽，勇奪金牌，她在頒獎典禮時一度激動落淚，直呼沒讓大家失望。

僑泰高中指出，技能競賽的國服項目比賽時間長達4天，選手從樣式設計、打版、裁剪到製作，完成1件作品需要花費約18個小時，相當考驗選手的意志力與耐心；本次競賽作品需採1.2公分雙色滾邊手法呈現，讓兩色布料等寬，更挑戰選手們技術精細程度。

曾經在中區分區賽奪下銀牌的黃妤庭，在準備全國賽期間，一直有速度過慢的問題，也因此導致她情緒容易緊張、起伏較大，她說，這次決賽時不斷提醒自己要更專注，不能因為時間過長、身體累了就慢下來，終於順利在時間內完成作品。

而頒獎時，黃妤庭在確認自己獲得金牌後，壓力瞬間釋放，不禁落下欣喜的眼淚。她感性的說，真的很怕自己沒有得名，讓大家失望；印象最深的是當得知奪金而激動落淚時，前一項目的冠軍選手主動向她遞上衛生紙，讓她心中備感溫暖。

僑泰高中校長温順德表示，僑泰是升學與技藝並重的學校，期望每位學生都能適性發展，黃庭妤能堅持興趣，並克服各種困難與壓力，在全國技能競賽中摘金，非常不容易，她的拚勁是學弟妹的榜樣。