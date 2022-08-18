蔡其昌會中強調，盧市長不做就讓蔡其昌來做。(蔡其昌服務處提供)

年底九合一選戰進入倒數百日！民進黨台中市長候選人蔡其昌18日在山城舉辦問政說明會，批現任市長盧秀燕4年任內山城沒有重大建設，東豐快依舊未完工；他跟中央是「夥伴關係」，盧市長跟中央卻是「火爆關係」。台中市政府新聞局長鄭照新強調，盧市長與中央關係良好，蔡副院長的說法令人不解？

民進黨台中市長候選人蔡其昌，今天下午前往山城石岡、東勢及新社接力舉辦三場市政座談會，台中市議員蔡成圭、民進黨山地原住民議員候選人孫造雄也出席參與。蔡其昌表示，山城最在乎的東豐快速道路是重要的救命道路，承諾鄉親未來若擔任市長，四年內要讓東豐快速道路完工，加倍照顧山城鄉親。

蔡其昌表示，今天到山線辦理市政座談會，目的就是要讓更多鄉親瞭解我們所提出「台中十大建設」的政見，他也向山線的鄉親承諾，他會帶隊向中央爭取經費補助，一定會讓東豐快速道路在四年內通車，改善山線鄉親交通上的困擾，也帶動台中山城的發展。

蔡其昌也批盧秀燕，四年來山城沒有任何重大建設，盧市長不認真也不用心，沒有辦法幫鄉親解決問題，過去林佳龍執政時期，市長邀集立委一起去中央討預算，爭取大筆經費來建設台中。當一個市長就是要做事、就是要解決問題，而不是選一個不做不錯、少做少錯的市長，盧市長不做就讓蔡其昌來做。

市府新聞局長鄭照新強調，盧秀燕市長與中央關係良好，多位中央首長，包括蔡總統、賴副總統、陳時中前部長都與盧市長互動良好。盧市長上任1000多天，每天勤於市政，在各項施政表現獲得市民肯定，有目共睹，希望蔡副院長除了選舉，能一起協助台中爭取經費、共同努力。