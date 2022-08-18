屏東基督教醫院為屏東縣嬰幼兒確診專責醫院，但設備較為老舊，為此，永婕美少女慈善協會特別捐贈嬰幼兒專用的高流量濕化呼吸系統、高流量加熱式呼吸加濕器供應系統（HFNC）及影像式喉頭鏡各1組，幫助確診孩童維持呼吸穩定。

屏基新生兒加護病房主任黃富槻指出，今年5、6月疫情高峰期，屏基兒童專責病房不僅時時滿載，且病症變化急又快，像是持續40度高燒、橫紋肌溶解症、急性哮吼症等，加上醫護確診人力短缺、以及家長的焦慮，都讓第一線醫療人員壓力難以言喻。

黃富槻說，今年5月起，屏基受命專責照護屏東地區確診新冠肺炎兒童，截至8月15日止，共收治286人，其中0至5歲就有247人，雖然院方有嬰幼兒專用高流速輔助呼吸器，但設備偏舊，在救治上多少有不方便之處，因此很感謝永婕美少女慈善協會的捐贈。

黃富槻強調，高流速輔助呼吸器可以讓早產兒及確診新冠肺炎的嬰幼兒，在發生呼吸喘、血氧降低時給予良好的呼吸支持，並能維持穩定的高濃度氧氣，降低惡化風險，可以說是加護病房及專責病房的救命神器。

黃富槻感謝道，這批嬰幼兒專用高流速輔助呼吸器，將幫助屏東確診兒童挺過疫情風暴。屏基醫務副院長劉思源也稱，感謝永婕美少女慈善協會這2年陸續捐贈屏基抗疫物資及醫療器材，補強屏東醫療資源的不足，同時也減輕醫療團隊的照護壓力。

屏基表示，屏基早產兒追蹤門診成立於2002年，提供出生未滿37周且體重低於2500公克的早產兒智力發展、學習能力、肢體發育成熟度等評估，以及照護諮詢，讓屏東地區的早產兒就近獲得追蹤及治療，20年來結案超過500人，目前有149位正在接受追蹤。