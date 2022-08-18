不少人家中電視會裝設YouTube給小朋友上網看影片，然而就有名媽媽抱怨，在搜尋影片時，竟然出現「血淋淋的斷頭」畫面，她與身旁的小孩都嚇到，趕緊上網求助網友該怎麼將這些恐怖的影片消失，不少身為家長的網友也出現類似的困擾，也有好心網友提供建議與方式解決，或降低搜尋到恐怖影片的機率。

一名媽媽在臉書社團「爆系知識家」發文，她表示用家中電視的YouTube搜尋關鍵字，不管搜尋什麼字眼都會跑出「這個影片」，在一旁看電視的小朋友，每次都被嚇個半死。

媽媽抱怨電視YT影片常出現「斷頭照」驚嚇家中孩子，讓她非常困擾上網求助。（翻攝自臉書爆系知識家）

從原PO輸入的關鍵字「ㄗㄥ ㄘㄨㄛˋㄈㄨˊ」可見，確實會出現1部駭人影片，其影片的首圖為血淋淋的人頭掉在地上，其為亞洲人的臉孔，帶著眼鏡的男子，而影片的YouTube標題為「根本搞笑的鬼片」，發布時間為2021年4月20日，且觀看次數破百萬次。

貼文一出，網友紛紛留言表示「年紀小的完全不建議使用YT，很多有心人刻意穿插許多不堪入目的影片」、「有看過相關的影片介紹，只要連續播放兒童影片裡面都會穿插，而且根本防不勝防」、「前幾天剛開電視也跑出那個」、「我也是！每次都被嚇了一跳」、「別說小孩了，我這個大人都很怕看這種」。

另外也有網友建議與提供解決的方式，「喜好設定全部清除」、「下載兒童版的最適合，但大人要看的話就不能看」、「使用兒童版的youtube」、「可以選不要推薦這頻道，或是不感興趣」、「打開『嚴格篩選』也許能減少」、「下載YouTube kid 小朋友的」、「我是直接檢舉」、「先去設定清除搜尋記錄看看」。