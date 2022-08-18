台灣高檢署為維護九合一地方公職人員選舉治安，18日召集六都及南投地檢署主任檢察官、刑事警察局及相關縣市刑大大隊長，舉辦「檢警合作肅清槍械案件聯繫觀摩與策進會議」，就如何快速打擊持有槍械犯罪進行觀摩，並針對聯繫分工，研商策進作為，嚴防選前發生槍械不法暴力案件。

會中並達成7項共識及精進作為：

1.年底選舉將屆，警政署已規劃全國性肅槍、掃黑專案掃蕩勤務，為全力查緝不法犯罪組織及各式非法槍械，應報請各地檢署掃黑專組檢察官指揮偵辦。另請警政署針對候選人妥適規劃、強化維安保護措施，以維候選人人身安全。

2.針對發生之持槍犯罪個案，警察機關應儘速報請轄區地檢署指派專責檢察官指揮偵辦；如有可疑為組織性持槍犯罪案件，亦請各地檢署指派有偵辦組織犯罪或掃黑經驗之專組檢察官偵辦，向上溯源，依法聲請羈押，並積極查扣犯罪所得。

3.為有效追查犯嫌之槍械來源或去向，應強化檢警協調聯繫，由承辦檢察官適時運用槍砲彈藥刀械管制條例及證人保護法規定進行追查。

4.請刑事局持續規劃推動模擬槍枝烙碼實名制，並強化金屬玩具槍輸入許可管制等行政管制措施。

5.請刑事局依槍砲彈藥刀械管制條例及模擬槍許可及管理辦法規定，會同主管機關，加強對相關業者與廠商進行行政檢查，並依法處罰。

6.為有效偵辦非法槍械案件，請各地檢署與轄區司法警察機關成立聯繫平台，迅速聯繫，提升偵查效率。

7.請各地檢署於偵辦非法槍械案件時，應縝密蒐證，從嚴從速偵辦，適時發佈新聞，偵結起訴時，依其犯罪情狀具體求刑，若法院判決量刑不當，應依法上訴。