曾著有《俠隱》的作家張北海，於紐約時間8月17日凌晨2點40分，在紐約家中過世，享年86歲。2018年重新出版《俠隱》的新經典文化總編輯葉美瑤在臉書上證實此消息，並指出消息係由其姪女張艾嘉轉告親友。

張北海的《陝隱》曾由大陸導演姜文執導，改編為電影《邪不壓正》，他花了6年時間寫出1936年風雲詭譎，中美日暗中角力的俠的故事，原著與電影曾轟動北京文化圈，作家阿城曾指出此作「國際、國家、民間的複雜關係令人驚異，其中個人武功能力展現得又合理又不可思議，是那種貼骨到肉的質感」；作家王安憶認為《俠隱》乃「寫了一個人世間的俠士」。

張北海在台灣亦名聲響亮，移居紐約後，他的家更是初抵紐約華人的必到之地，他的名氣一部分也與家學淵源有關。張北海本名張文藝，1936年生於北京，父親張子奇曾是響應辛亥革命的第一人，與馮玉祥交情甚深；1949年來台後，張北海師從葉嘉瑩，姪女張艾嘉亦是知名導演、演員。由張艾嘉告知親友的訊息中表示「他沒有太多痛苦，安靜離世」，並安慰於在他離世前告訴了他「好好休息吧，我們都很愛你」。

《陝隱》是張北海唯一的小說作品，以該作品向消逝的老北京致敬。他在上世紀70年代，曾一邊在聯合國工作，一邊為報刊寫紐約和美國，他的文字曾是當年華人赴紐約的重要文化指南，作家陳丹青曾表示自己是看張北海的文字才懂紐約；詹宏志更曾說「對於我這樣一個長期讀者來說，張北海就是紐約」。在《陝隱》之前，張北海曾有不少散文集：《下百老匯上》、《美國：八個故事》、《人在紐約》、《美國郵簡》、《美國美國》等。

張北海被張艾嘉形容為「中國最後一個嬉皮士」，他曾在〈流動的詩〉一文中寫紐約地鐵裡，自己意外發現諾貝爾文學獎得主約瑟夫．布羅茨基發表的詩「先生，你也凶悍，我也凶悍，可是誰來寫誰的墓志銘」。張北海寫紐約除了是講美國紐約的文化讀本，更有著其視角獨到的嬉皮之風。