比莉日前上TVBS《女人我最大》分享自己的豹紋收藏，主持人藍心湄一開場就說「豹紋」穿搭連她都駕馭不了，總怕穿不好會「時尚變阿桑」，但也笑說只要有比莉在，現場一定「豹翻了」，並大讚比莉是隻溫柔的豹；而最令藍心湄感動的是《女大》今年播出20年，比莉終於來了，來賓王少偉、何如芸、黃沐妍也都穿上豹紋裝扮，向比莉致敬。

比莉近期與兒子周湯豪聯手翻唱〈什麼都不必說〉掀cover熱潮，周湯豪親手操刀MV，送給比莉當母親節禮物。藍心湄說比莉平常耳根子很硬，怎麼會願意拍戲跟唱歌？比莉透露劇組等她8個月，最後找上周湯豪，要周湯豪說服媽媽出來工作，不然劇沒辦法拍。

藍心湄也好奇的問：「妳不出來工作，在家都在幹嘛？」比莉笑回：「很多事可以做，例如澆花、澆樹，或是在家Fashion show，然後放音樂走來走去，好開心！」藍心湄加碼爆料，比莉的衣服跟飾品很多，每次出門都沒看過穿重複的豹紋衣服。

比莉現場帶來金曲〈什麼都不必說〉，《女大》助理主持人卞慶華及徐凱希也幫比莉伴舞，3人剛開始合唱就出糗，卞慶華起了一個超低的key，讓比莉現場急喊「卡」，「卞慶華你不要唱啦！」讓卞慶華一直道歉。藍心湄笑到飆淚，也打趣的說：「卞慶華本來想當歌手，現在沒機會了！」