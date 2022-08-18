雀巢與星巴克攜手推「星巴克月圓秋聚咖啡禮盒」，特價399元。（雀巢提供）

中秋節將至，除了送月餅，也有人喜愛送具質感的咖啡禮盒，雀巢就攜手星巴克推出「星巴克月圓秋聚咖啡禮盒」、「星巴克美好秋節咖啡禮盒」，象徵滿月的活力黃為整體禮盒包裝設計。Moshi Café則與咖啡師比賽冠軍聯合推出「法式舒肥蛋黃酥x嚴選濾掛咖啡 」中秋禮盒，吃月餅的同時也能配咖啡感受多重滋味。

雀巢及­­星巴克今年推出兩款限量中秋禮盒，其中「星巴克月圓秋聚咖啡禮盒」內含門市人氣品項摩卡風味咖啡及經典款焦糖瑪奇朵；「星巴克美好秋節咖啡禮盒」除了同樣配有摩卡風味咖啡，另搭配經典黑咖啡—中度烘焙咖啡，滿足親朋好友不同喜好。另兩款禮盒皆加碼贈限量星巴克經典馬克杯，目前均已上架全台指定實體通路及電商平台。

Moshi Café則指出，傳統的中秋禮盒總是月餅配茶，但近年民眾對口味的求新求變，因此勇敢推「法式蛋黃酥配咖啡」中秋禮盒。Moshi Café的蛋黃酥以法式甜點軸心出發，嚴選法國精品奶油，層次分明的餅皮可以品嘗到特殊的奶香氣，並使用嘉義紅土鴨蛋黃增添香氣；而禮盒的嚴選濾掛咖啡，由來自白俄的Vitali和Daria和台灣框旅咖啡的咖啡師Amber三位親自嚴選，尋找最適合搭配法式舒肥蛋黃酥的帶有清爽花果咖啡。