網紅蕭芷渲iris（舊名：閃亮亮）因天使臉孔又擁有魔鬼身材，更以「紅豆餅女神」稱號爆紅，但先前和「硬漢兄弟」成員黃包包熱戀卻不慎流出性愛影片，引起轟動讓她形象大傷，但她還是堅強挺過外流風波；近日閃亮亮突然預告要推出寫真書，沒料到剛出版第二天就盜版滿天飛，讓她難過吐心聲：「為什麼重新開始卻還是外流呢」。

蕭芷渲iris今（18日）突然在Instagram發文：「為什麼重新開始卻還是外流呢⋯」，她提到自己的寫真書剛出版，沒想到第二天盜版就滿天飛，她為此喊話：「但原版畫質最好、最清晰，請大家珍惜我跟莉奈的作品，一定要支持正版拒絕盜版」，蕭芷渲不解一出版就發生這種事，呼籲大家想看一定要購買正規平台，「小心不要觸法了！支持正版的芷渲，芷為你而閃亮」。

聲明稿中表明電子寫真書被不肖人士散播，要求立刻下架刪除照片檔案，且公司將保留一切法律追訴權，具體的外流原因仍在調查中，目前正在進行蒐證，也呼籲大眾請勿觸法。許多粉絲力挺回應：「盜版真的很可惡」、「支持正版！」、「電子版的缺點就是太容易外流」、「希望會出實體書」、「我買正版了！正因為愛與正義！」、「買起來各位」、「沒事的，會抓到壞人的」。

蕭芷渲外型亮麗，又擁有F級罩杯的傲人身材，從16歲就開始兼職當模特兒，高中便獲得注意，在Instagram擁有96.3萬人追蹤，因堅持回覆所有留言與粉絲互動，被封為「寵粉國王」。