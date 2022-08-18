詹傑翔以專業角度分析自閉症患者想當律師可能會碰上的挫折。（艾迪昇傳播提供）

韓劇《非常律師禹英禑》播出後引發超高話題，成為影迷們熱烈關注的戲劇之一，劇中描述自閉症天才律師的各種故事，型男律師詹傑翔在看劇後也頗有感觸，他認為以法律專業來看，《非常律師禹英禑》每集所遇到的案件都相當真實，而自閉症患者若成為律師可能會碰上的阻礙，詹傑翔也以專業觀點進行分析。

詹傑翔坦言，在他的律師執業生涯至今，尚未遇過自閉症同業人士，他說道：「老實說，律師是個高互動的行業，如果是在行為上難以自在與人應對，很有可能在協商時無法取得客戶的信任，再進一步來說，像《非常律師禹英禑》劇中這樣的律師，要自行立業就更加艱難，可能就是成為受聘律師，但也會遇到相當多不平等的質疑，這是可以預見的。」詹傑翔在看劇時就非常心疼女主角的處境，雖然頭腦確實很聰明，具備成為優秀律師的專業知識，但因為自閉症讓他在就業上遇到相當程度的歧視。

詹傑翔也常經手就業歧視的案件，多半是以懷孕歧視為主，但他也透露一個較奇特的案件，有名客戶遭受星座歧視，因為星座的關係讓他在工作上碰上歧視，是較特殊的案件，而談起《非常律師禹英禑》，看得十分入迷的詹傑有感而發的說：「像主角這樣自閉症的患者，若不是成為律師，而是其他行業的話，很可能會遇上更多歧視，甚至回到生活上，也因為這樣懷疑自己，不敢投入感情。」

而《非常律師禹英禑》之所以能如此成功，詹傑翔以律師觀點剖析，他認為劇中主角碰上各種案件有輸有贏，不是永遠都是贏家，這點是該劇一大成功之處，能更真實呈現法庭上的狀態，除此之外詹傑翔也笑說：「當然女主角朴恩斌很漂亮演技又好，也是這部劇能如此火紅的原因之一。」

時常在粉專發表戲劇觀後感的詹傑翔，先前分享台劇《正義的算法》心得時，主演群之一的楊銘威就有在底下留言，詹傑翔表示：「其實這些演員來留言，看看以法律觀點出發的評論，我都覺得很開心，可以用更輕鬆的方式推廣法律的重要。」近期參與不少節目通告的詹傑翔，也期待能繼續從各種戲劇作品、生活案例中尋找與法律的連結，並與粉絲分享觀點，持續推廣自己的理念。