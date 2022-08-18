中國駐法國大使館網站18日消息，中國駐法國大使盧沙野當地時間16日接受今日俄羅斯電視台法語頻道直播採訪，在回應台灣問題提問時，對於要求以公投決定台灣命運的說法，表示不認同，認為如果要公投，就要在全中國進行。

盧沙野表示，台灣問題是中國內政。美國眾議院議長裴洛西訪台是對中國內政的粗暴干涉。美國在《中美建交公報》明確承諾承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，而美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。裴洛西訪台顯然不是非官方性質。她接觸了台灣當局頭號人物，已經是官方接觸。所以說美國嚴重違反、拒絕履行在《中美建交公報》中的承諾。

盧沙野指出，裴洛西作為美國聯邦政府第3號人物，此訪前夕，中國政府做出很多努力，要求美國政府勸阻，取消對台訪問。但最終沒有奏效。中國政府採取的反制措施是對這次訪台的回應，目的是威懾、警告美國和台獨分裂勢力，不要鋌而走險。因為嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重損害中國核心利益。

盧沙野強調，中方擔心爆發戰爭。因為如果任由他們挑釁、玩火行動繼續下去，最終結局就是走向戰爭。因為台灣回歸祖國、實現完全統一是歷史使命，事關中國的根本利益。

盧沙野指出，1949年蔣介石政權與中共內戰後敗退台灣，始終承認台灣是中國領土不可分割的一部分。即便是《中華民國憲法》也白紙黑字地寫明「台灣是中國的一部分」。直到今天台灣當局依然在官方、公開層面承認這部《憲法》。既然台灣是中國的一部分，有什麼理由要求舉行公投來決定台灣命運呢？

盧沙野稱，他不認同、不支持台灣舉行公投，不是害怕公投。因為如果要公投，那就要在全中國進行，而不僅僅是在中國的一部分--台灣進行。中國有14億人口。此外，過去台灣民眾並不支持獨立，他們曾經支持統一。正如我剛才所說，蔣介石父子主張統一，始終有統一中國的夢想，直到他們去世。

盧沙野相信，今天台灣並不是所有人都支持分裂中國。可以去問一問台灣人，很多人都表達了對中國的愛國情感。僅上海一地，就有大約100萬台灣人生活、經商、求學。很多台灣人祖上來自中國大陸。就連蔡英文祖先也來自福建。

盧沙野指出，兩岸對話是可能的，但必須在一個中國原則的基礎上進行。海峽兩岸曾達成「九二共識」，雙方可以在「九二共識」的基礎上商談。但問題是今天的台灣當局拒絕承認這一共識，所以目前尚不具備對話的基礎。