趙傳今與老王樂隊練團彩排。（開麗娛樂提供）

趙傳今與老王樂隊練團彩排。（開麗娛樂提供）

趙傳的「趙傳人生大夢演唱會」受疫情衝擊延期1年，終於將在本月27日於台北流行音樂中心登場；趙傳今（18日）邀嘉賓「老王樂隊」練團彩排，受訪提及這場演出延期許久，趙傳坦言之前心情一度沮喪，「其實中間有想說乾脆不要做了」，且開唱前最擔心在新場地表演有臨時突發狀況，「所以特別做了場勘，就是怕萬一」。

趙傳一直很欣賞老王樂隊，雙方今首次對唱默契十足，自稱「老趙」的他跟平均28歲的老王樂隊團員站在一起毫無違合感，笑稱合組演唱會限定團「老趙與老王」，趙傳說：「他們真的是後一輩很棒的樂隊，玩搖滾讓人保持年輕。」至於女生嘉賓徐懷鈺（YUKI），趙傳透露一開始挑人選天馬行空，「本來有想找王彩樺，但後來想到她應該非常忙，所以就想到『老同事』YUKI，符合可愛也很能唱，就加上她是第2次跟我合作，現場應該更有火花」。

趙傳為了此次演出，近期在家裡時勤練舞蹈動作，這2天開始與徐懷鈺討論表演歌單，他笑說：「8月27日當天會看到我在台上有玩樂器以外的肢體動作，就是她的一些輕快舞蹈的經典歌。」他也在體能上照表操課，除了每週打球2次、在家做重訓，也會趁半夜人少時外出快走1小時，笑稱自己「體力過剩」，連健身器材都操壞換第2批了；「趙傳人生大夢演唱會」購票洽KKTIX售票系統。