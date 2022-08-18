派刑警河蟹？柬埔寨拐賣台灣人現象引發關注，國民黨立委鄭正鈐、吳思懷、洪孟楷3人今(18日)從柬埔寨帶回1名19歲受害者，不料竟在機場遭遇刑警試圖「搶人」；洪孟楷在《洪淑芬辣晚報》節目質疑，政府派十幾位刑警想帶走受害人不讓接觸媒體，為何不用這種大陣仗去柬埔寨救人？

「希望讓想要回來台灣的台灣人一起回來台灣，這點非常重要！」洪孟楷表示，「今天早上我們搭乘10點25分的飛機從金邊起飛，下午回到台灣是2點55分，現在正在做3+4的隔離。有一位19歲的陳姓同學，他跟著我們一起回來，過程中要感謝非常多人，我們絕對不敢居功。這位陳同學是南部人，他在8月3日時有點類似被誘惑過去到柬埔寨，馬上被人蛇集團帶到了西港，後來就被要求做一些網路釣魚的工作。」

洪孟楷說，「但是他不願意，所以有受到處罰，包括內傷跟外傷的處罰，他有秀給我們看，讓我們沒辦法想像說，一個19歲的年輕人遭受這種虐待。後來有很多人協助，包括釣魚的工作需要用電話，有被人蛇集團交付一個電話，他打電話給父母，讓父母知道他在哪邊；他父母也透過柬埔寨的台商朋友先做初步聯繫，所以我們才知道有這位陳情人在柬埔寨。」

「最戲劇化的應該是昨天晚上8點多接到電話，家屬已經跟當地接頭的人初步溝通好。」洪孟楷指出，「但是需要有人把他帶回來，所以昨天鄭正鈐委員由當地的台商朋友開車，從金邊開車到西港，4個小時的車程，到了西港差不多凌晨1點鐘，因為那邊有很多園區，又找了5、6個園區，終於找到這個年輕人，再從西港把他載回金邊，今天早上5點多回到飯店，休息了2、3個小時，8點多我們就送他到機場，一路回到台灣。」

洪孟楷表示，「我們能做的很有限，要靠大家幫助，但如果沒有這個心的話，其實什麼都做不了。其實今天到了機場之後，因為有隔離3+4的關係，我們並不想要張揚，但不知道消息怎麼走漏的，到了現場之後發現有十幾名穿著背心的刑事警察，堵在出機口的門口，並強調說要把這個同學帶走，不讓他接觸到媒體，那我們問說是什麼樣的理由？帶隊的組長支支吾吾講不出來，只講說這個是上面有指示。」

「後來我們要求提出相關的證明文件或條例，他拿不出來。」洪孟楷強調，「一度這個組長又改口說他是因為防疫的需求，所以要把他帶走，但我們很納悶，什麼時候防疫需要刑警來做？另外，全機都是從金邊回來的台灣人，為什麼獨獨這個青少年需要做防疫的護送？這完全說不通，所以我們也要求說，他不是通緝犯，在台灣也沒有犯罪，他在金邊也沒有犯罪事實，應該要讓他正常回到台灣來，我們沒有讓他被帶走。」

洪孟楷(左)質疑政府派刑警到機場搶人蒐證，怎不用力救人？（圖／取自《洪淑芬辣晚報》）

洪孟楷說，「但是一度航警跟刑事警察十幾位，拿著手機、V8在做蒐證，並堵住出關口，讓我們覺得非常可惜，有那麼大的動作、那麼大的陣仗可以在這邊搶人，但是為什麼沒辦法用這麼大的陣仗去柬埔寨救人？所以我們真的要問，民進黨政府現在真的怕被打臉，或是怕國人回來愈來愈多，戳破你們執政的謊言？所以你們只能不斷不斷讓大家噓(噤)聲，這樣的狀況我們沒辦法接受，也因此我們給予最嚴厲的譴責！」