民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前南下高雄，與市長陳其邁相約高雄文創咖啡館，互相交換對治理高雄、桃園2座城市的意見，雙方也用紙筆畫下對城市的建設藍圖。（鄭運鵬競選團隊提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前南下高雄，與市長陳其邁相約高雄文創咖啡館，互相交換對治理高雄、桃園2座城市的意見，雙方也用紙筆畫下對城市的建設藍圖。（鄭運鵬競選團隊提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前南下高雄，與市長陳其邁相約高雄文創咖啡館，互相交換對治理高雄、桃園2座城市的意見，雙方也用紙筆畫下對城市的建設藍圖。（鄭運鵬競選團隊提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前南下高雄，與市長陳其邁相約高雄文創咖啡館，互相交換對治理高雄、桃園2座城市的意見，雙方也用紙筆畫下對城市的建設藍圖，陳其邁畫出高雄港灣美麗海景，而鄭運鵬則畫出兒童樂園及動漫模型輪廓，並寫下「桃園捷運三支箭」文字。

鄭運鵬日前趁著帶老婆回高雄娘家的空檔，和陳其邁相約於「爵爵＆貓叔商行」文創咖啡館享用美食，該文創咖啡館是由高雄在地插畫家爵爵以及香港人貓叔一起經營，豐富文化帶來的港味美食以及店內各知名插畫家活潑創作，成為年輕人打卡熱點。雙方談天過程中，鄭運鵬向陳其邁發起挑戰，雙方用畫筆繪出心中對城市的建設藍圖。

陳其邁用藍筆畫出高雄港灣美麗的天際線與海，遊艇與景觀象徵高雄繁華榮景，帶來更多就業與城市發展機會，陳其邁也表示，這次台灣文博會在高雄舉辦非常成功，高雄有非常多具備才華和創意的年輕人，期許更多高雄IP能夠在這座城市發光發熱、被世界看見。

鄭運鵬則是畫出他對桃園市政的構想，他認為桃竹苗生活圈要有一座大人、小孩能夠同樂的兒童樂園，且坐捷運就能抵達，圖像中「桃園捷運三支箭-兒童樂園」以及空白的動漫模型，都讓人好奇後續鋪陳。陳其邁也稱讚鄭運鵬關心小朋友的行動，他一定會成為好市長。

陳其邁提到高雄擁有38個行政區和多元化原住民族群，許多擁有創意、想法的年輕人回到家鄉，用各自的方式發揚社區特有文化，達到社區再生的效果，這和桃園文化族群大融合可以一同討論、交流，最後雙方互相打氣，並期許高雄和桃園都能夠越來越好。