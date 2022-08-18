台海局勢緊張，並不減台灣民眾對兩岸交流的期望。陸委會今（18）日發布民調顯示，台灣民眾認知大陸政府對我政府不友善者達80.8％，對人民不友善者高達66.6％，皆創下20多年來新高。然而，同時有33.8％台灣民眾認為兩岸交流速度太慢，較今年3月調查的27.4％更高。

陸委會今日發布「民眾對當前兩岸關係之看法」例行民意調查結果，台灣民眾認知大陸政府對我政府與民眾不友善程度，創20多年來新高。陸委會解讀稱，這顯示主流民意對中共連日對台複合性施壓，破壞台海現狀、侵犯我國家主權安全的惡劣作為極度反感。

兩岸交流速度方面，民調顯示，34.3％民眾認為剛剛好，33.8％覺得太慢，僅7.9％認為太快，另有23.9％表示不知道或無意見。上次（3月）的民調結果則顯示，當時民眾認為交流速度剛剛好者為45.3％，太慢者為27.4％，太快者為8.1％。相較之下，台灣民眾在約5個月期間，認為兩岸交流速度太慢的人增加6.4％，這在兩岸關係緊張的當下，更值得關注。

對於兩岸交流速度的民調結果，陸委會副主委邱垂正認為，本次數值與以往相比變化不大，「跟陸委會的預測差不多」，如果把剛剛好跟太快相加則是過半，「這種情況底下看你從哪個角度去解讀」。邱垂正表示，政府有在觀察目前的兩岸交流速度，政府認為，主流民意仍希望兩岸交流是以穩健的態度進行。

統獨傾向方面，支持廣義的「維持現狀」達86.1％，儘快宣布獨立為6.4％，儘快統一為1.4％，另有6.2％表示不知道或無意見。仔細看不同的「維持現狀」，支持「維持現狀，以後走向統一」有7.2％，「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」為28.0％，「永遠維持現狀」為30.5％，「維持現狀，以後走向獨立」則是20.4％。

因應近期兩岸局勢變化，除了原有的統獨傾向、兩岸交流速度等議題之外，陸委會還增加民眾對於裴洛西訪台、中共軍演與相關施壓作為之看法。

陸委會表示，近9成民眾反對共軍機艦在台灣周邊大規模軍演並發射多枚導彈的挑釁行徑（88.3％），不認同對我操作資安侵擾、散布錯假訊息等（88.7％），反對刻意暫停農漁產品、食品進口及天然砂出口（82.6％）。

本次調查另顯示，民眾不贊成中共點名制裁所謂「台獨頑固份子」、關聯機構及企業等（77.8％），陸委會也重申，台灣從來不是中共管轄範圍，所謂「制裁」非法無效，完全背離台灣民意。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在本月10日至14日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1076份，信賴度為95％，抽樣誤差在±2.99％。