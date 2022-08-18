三星新款旗艦折疊新機Samsung Galaxy Z Fold4 ／ Flip4今日起啟動預購，根據中華電信網路門市預購狀況，以Samsung Galaxy Z Flip4預購佔8成為最多，顯示具備口袋般大小時尚設計且價格更親民的Samsung新一代摺疊手機Galaxy Z Flip4，深受多數星粉喜愛，容量以256G最多、佔6成，顏色以精靈紫最為搶手。

值得一提的是，另中華電信獨賣的全新頂規摺疊新機Galaxy Z Fold4 12G／512G人氣爆棚、客戶快手搶購一空，以「雪松綠」最受忠實星粉青睞。

遠傳電信今正式開放預購三星全新世代摺疊新機Galaxy Z Fold4 、Flip4，預約情況非常熱烈，其中Z Flip4預購佔75％，旗艦機種Z Fold4則佔25％。其中遠傳獨家販售的Z Flip 4 256G雲霧粉新色格外受到女性用戶喜愛，光粉色系就佔Z Flip4預購量達30％。

台灣大哥大今開放預購三星Galaxy Z Flip4與Z Fold4後，用戶反應熱烈，詢問度持續升高，其中由台灣大獨賣的128G Flip4冰川藍，更是獲得星粉青睞，在整體Flip機款銷量占比達30％。實體門市預購開放不久後即接近額滿，網路門市同樣也傳捷報，銷售熱潮超乎預期。