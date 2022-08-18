福布斯中國18日發佈「2022中國最佳CEO榜」，共計50位CEO登上榜單。比亞迪CEO王傳福登頂榜首，寧德時代CEO曾毓群排名第2、隆基綠能CEO李振國排名第3。排名前3的CEO分別來自新能源汽車製造、電池和太陽能單晶矽光伏產品製造行業。

福布斯中國在公布這項評選時表示，在一個不確定性與日俱增的時代，碳中和轉型已成為世界各國為數不多的共識和戰略目標。中國企業在光伏、風電等可再生能源和電動汽車上下游產業的深耕與積累，其全球範圍內的影響力和創新力，正幫助他們迅速崛起，佔據行業主導地位。

福布斯中國指出， 2022年3月，比亞迪宣佈停止燃油汽車的整車生產，專注純電動和插電式混動汽車業務。得益於垂直供應鏈優勢，比亞迪上半年新能源汽車總銷量為64萬輛，超越2021全年銷量。

福布斯表示，資本市場上，比亞迪股價連創新高，突破兆元人民幣市值，躋身全球前3，助推王傳福登頂2022福布斯中國最佳CEO榜榜首。

去年，王傳福在接受福布斯中國書面採訪時表示，「全產業鏈+全市場」戰略支撐了比亞迪的競爭力。作為工程師型CEO，王傳福為比亞迪搭建起新能源汽車製造領域包括電池、電機、電控系統和汽車半導體在內的多項核心技術壁壘，為公司迎接新能源汽車時代到來、應對疫情帶來的供應鏈危機贏得機會。

據悉，今年6月，比亞迪A股市值首次破兆，這也是首個躋身萬億市值俱樂部的汽車自主品牌。而隨著公司股價的水漲船高，王傳福的身價也暴漲至1800億人民幣，成為中國大陸第6大富豪。