高雄醫學大學附設醫院17日傳出槍擊案，行政院長蘇貞昌今（18日）在行政院會表示，非常重視治安工作，例如槍擊、組織犯罪等重大刑案，皆秉持迅速破案、追溯源頭、擒賊擒王及徹底瓦解犯罪集團的決心，此外，協調跨部會合作機制，務必有效遏止相關槍枝改造犯罪案件再次發生。

蘇貞昌表示，感謝內政部警政署黃明昭署長領導同仁有方，針對近期槍擊案件均能在最短時間內破案。為強化治安維護，請經濟部、財政部、警政署等相關部會，針對金屬遊戲槍及其主要零件等加強相關貿易輸入管制措施，並拿出辦法，阻絕民眾以郵包、郵件方式，將國外購買的模擬槍或其他槍械、零件寄送回國，並確實清查模擬槍是否皆依法出口、未流入市面。

此外，也請行政院政委兼發言人羅秉成督導協調跨部會合作機制，務必有效遏止相關槍枝改造犯罪案件再次發生。

蘇貞昌表示，近期所發生的槍擊案件，皆能在最短的時間內快速破案，例如7月南投縣4人遭槍擊命案，警方在24小時內即緝捕兇嫌，又如17日高雄醫院槍擊案，警方4小時內即緝捕兇手歸案，殊值肯定及嘉許。

他說，為維護治安，政府一定要用盡一切方法抑制及減少槍枝的源頭。感謝立法院於2020年6月12日修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，就模擬槍管制、改造槍枝刑度等部分進行相關修正，進而使持槍犯罪情形有所改善。

蘇貞昌進一步表示，歹徒持改造槍枝犯罪比例仍高，占所有槍枝犯罪比例約8成多，因此政府必須用盡所有方法予以遏止。以金屬遊戲槍名義進口後進行改造，或是進口主要零件，化整為零，造成查驗困難，有鑑於此，請經濟部、財政部、警政署，針對金屬遊戲槍及其主要零件等加強相關貿易輸入管制措施，加以列管、防制，並阻絕非法槍枝於關口。