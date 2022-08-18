原本想上廁所好好解放一番，但如果碰到這樣嚇人的「黝黑粗水管」示威該怎麼辦？一名男網友分享照片，廁所裡居然有一條又粗又長的蛇沿著牆壁往馬桶的方向前進，讓充滿便意的原PO嚇得手足無措，貼文一出，讓許多網友忍不住嘴角失守，甚至開玩笑要原PO「一較高下」。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社」中曬出一張照片，拍攝地點疑似在公共廁所，只見狹小的空間裡，除了尋常的蹲式便座、垃圾桶、衛生紙外，居然有一隻又粗又黑又大條的蛇，貼著牆壁往馬桶的方向移動，嚇得原PO直說，「屎在滾，怎麼辦！在線等」。

原PO上廁所時驚見一條又粗又大的蛇，上網詢問究竟該如何處理。（圖／取自爆料公社）

貼文曝光後引起上萬網友朝聖，紛紛留言笑說，「看到這個，便意都縮回去了」、「是男人就該一較高下」、「還以為是水管」、「拉一條比牠更粗的嚇牠」、「讓它知道誰是王者，坦然相見激鬥」、「您蹲著動作別太大，慢慢的，牠應該不會跟您爭，危急時刻夾斷跳走」。

另外，也有網友看了照片後，猜測這條蛇是沒有毒性的南蛇，提醒原PO，可以先把蛇關在廁所裡，再用布袋抓起來，若不確定是否有毒性或是不敢自己動手，可以聯繫動保處協助。