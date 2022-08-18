近日台灣民眾在柬埔寨被詐騙的情況嚴重，因台灣在柬國並無駐處，致使救援出現困難，甚至傳出有民眾向大陸駐柬埔寨的使館求助而成功獲救。對於是否會透過兩岸共打機制協助受困國人，陸委會副主委邱垂正18日僅表示，將運用一切力量展開營救，也會強化與泰、馬等國家共同打擊犯罪。

邱垂正在例行記者會上表示，柬埔寨人口販運案件引發各界關注，行政院已召集外交部、法務部、內政部、警政署、刑事警察局等有關單位組成專案小組，並強化辦理預防、勸阻、救援、究辦等相關工作。

邱垂正說，營救國人的工作非常艱鉅，但政府會運用一切的力量，展開迅速、積極的行動，除了透過公私部門合作展開營救，也會強化與泰國、馬來西亞等國家共同打擊犯罪。他呼籲，民眾赴海外工作應該注意高薪陷阱，避免受騙或淪為從事不法之工具

邱垂正指出，兩岸自2009年簽署《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》迄今，雙方治安機關持續透過協議管道，合作打擊犯罪。相關治安機關會在具體的案件上偵辦，秉持對等尊嚴的原則，會透過協議管道和陸方展開合作，以維護兩岸民眾的權益。

大陸若出手掃蕩當地的詐團，則台籍嫌犯或被害人恐有被送去大陸的可能，政府是否有因應方案？邱垂正回應說，過去有關刑案的部分，如果我方治安機關認為有需要，會透過兩岸共同打擊犯罪、司法互助的平台來處理。