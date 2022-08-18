PORTER INTERNATIONAL「BOOST系列」長斜肩包，駝棕色3850元。（PORTER提供）

PORTER INTERNATIONAL「QUAD系列」手提斜背兩用包，3950元。（PORTER提供）

近期時尚圈正風靡質感小包，輕盈感受更顯重要。今年八月，PORTER INTERNATIONAL推出最適合台灣夏日時光的「BOOST系列」，皺縮斜紋面料與立體式前附袋設計展現層次感的堆疊，更注重實用收納的擴充細節；另一款新品「QUAD系列」以優雅休閒兼具的溫潤大地色系，呼應夏季的到來，柔和方形的外觀設計襯托個人氣質。

「BOOST系列」沿用品牌經典的皺縮斜紋面料材質，輕量又獨具特色，立體式前附袋設計也是一個新的時尚元素，讓圓弧包身顯得更有層次感，並且能創造彈性擴充收納空間，彰顯輕巧精緻的時尚態度。在流光溢彩的夏日，BOOST也推夏季主題新色，穩重極簡的鐵礦灰、輕淺舒服的森林綠和海風撲面的陽光海水藍，同TONE配色不讓視覺過於唐突。

PORTER此次推出的「橢圓斜肩包」就是最合適的時尚小包，不只有大空間，另有可拆式背帶，可隨心拆卸搭配不同場合自由切換。以附有立體感的橢圓輪廓造型，搭配質感同色系五金，為整體造型增添細膩亮點；嶄新的「長型圓弧感斜肩包」男女皆能駕馭的個性斜肩包，較長型的袋型設計可收納各種夏日必備物品，既可以斜跨又可以單肩的多樣背法，風格隨興轉換。

另「QUAD系列」為日常生活帶來多一點時尚巧思，其中「手提斜背兩用包」為日常通勤或專業場合提供低調得很亮眼的選擇，讓穿搭率性同時溫柔有型。輕盈舒適的皺縮斜紋面料，結合方正的包型和多樣尺寸大小，能夠滿足不同的需求，乘載各種日常必需品如筆電與A4文件；手把設計提供多元背法，為時尚與實用性提供最佳的平衡。如想要更輕量的選擇，「方型斜肩包」使用同樣輕柔的面料，較小的體積卻能支持你的日常所需，透過檔壓扣式開關增添整體安全性，邊角採柔和圓弧設計，獨具風格的打造柔和的視覺感受，自然散發率性又優雅的迷人氣息的風格，中性風格讓男女都可駕馭。