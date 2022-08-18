2017年由玄彬、柳海真、潤娥、金柱赫主演的動作電影《機密同盟》，在當時獲得票房佳績，近期續作《機密同盟2》於16日於首爾舉辦發佈會，這是玄彬當爸後首次露面，因此格外受矚目，去年拿下Loro Piana首位韓國官方品牌大使的他，當日他以自己代言的Loro Piana白色西裝套裝現身，帥度不減，而近期他前後穿著品牌服飾的造型，也可作為讀者們夏季穿搭的參考。

玄彬於《機密同盟2》發佈會，以淺色系Loro Piana套裝營造夏日清爽造型。（CFP）

此次在發佈會上，他以Loro Piana米白色套裝搭配藍色針織上衣，營造鮮明的視覺對比，而西裝的合身剪裁，也將他太平洋寬肩、精壯腰身等身材優勢突顯出來，另外的鞋子他則延續西裝套裝的亮色搭配，選擇以亮黃色系的Summer Walk點綴，整體風格俐落大方，在視覺上也因淺色系的搭配，給人清爽的印象。

玄彬前往義大利工作時，選穿Loro Piana針織衫打造休閒不失正式的造型。（CFP）

除了16日的發佈會外，身為稱職代言人的他每每只要有機會面對媒體、大眾，一定都是以品牌服飾現身，如日前與妻子孫藝真前往蜜月旅行、或前往義大利工作時，在首爾仁川機場時分別以該排服裝貢獻兩套機場穿搭造型。在蜜月這種私人休閒行程時，他以Loro Piana x 藤原浩2022春夏膠囊系列LOGO圓領棉質上衣、亞麻雙口袋夾克呈現休閒的造型，而在前往工作時的為正式場合，他則以米色針織Polo衫搭配白色褲裝，營造舒適不失正式的優雅造型。

Loro Piana針織長袖上衣，4萬6800元。（Loro Piana提供）