台灣大學今(18)日舉行第4場校長候選人治校理念說明會，台大文學院院長黃慕萱表示，台大近來受到不少政治壓力，因此她在治校理念強調著重學術自由，並堅持正直誠信與人文主義，追求達到自由多元的校園風氣。

黃慕萱以「創造新思維，迎向新百年」作為治校理念的主要精神，她在發表時提到，台大是我國最具影響力的大學，培養出多名總統、知名企業領導人還有頂尖學者。

黃慕萱為台大圖資系講座教授，見長於分析大學排名等專業。她指出，台大是台灣唯一位居世界百大的學校，但近年來在國際各大排名當中，像是以聲譽為主的QS還有THE兩大海外大學排名，東亞各校排名逐漸穩定，且今年進入世界30大，但台大排名浮動較大，甚至與東亞各校差距逐漸明顯。

黃慕萱也說，另以論文數為主的世界大學學術排名（英文簡稱ARWU），台大在2010年前優於中國大陸與香港等知名高等學府，可是2015年後陸港高等教育進步快速，多所知名大學的名次甚至逐漸超過台大，台大的國際排名下降的現象也因此深受關注。

由於大學的國際排名佳，不僅有助於拉抬海外知名度，甚至更可強化招收國際生的力度，為此黃慕萱說，即便排名並非等同於辦學績效，但海外排名好的話，確實有助於行銷，國際學生大多透過大學名次來認識學校，因此一定要加強國際化，並發展國際研究團隊，還有做好教學。

另外，大學募款為校長的重要責任，黃慕萱提到，此部分她會成立募款小組，由校長擔任召集人，並專任副校長，再與財務長共同研議來設置募款目標，同時支援院系募款、加強校友聯繫，與進行大小額募款。

面對林智堅論文門重創台大名聲，黃慕萱也直言，為此在治校理念特別強調著重學術自由、人文自由，並堅持正直誠信與人文主義，追求達到自由多元的校園風氣，並且身為台大校長，一定要能做到抵抗政治壓力，維護台大的學術自由與民主價值。