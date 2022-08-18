近來柬埔寨拐賣事件頻傳，臉書「全球反詐騙組織」分享2張被害人提供的對話截圖，1名被害人遭詐騙數日後，竟收到對方傳訊息炫耀「昨天買房子了，讓他痛罵「多行不義必自斃」；另張截圖是1名在柬埔寨當地的民眾傳訊說住宿環境非常差，呼籲「別去…根本是人間煉獄」。

臉書「全球反詐騙組織」日前分享2張照片，1名網友傳訊息給友人說問說在嗎？該友人憤怒說「你怎麼還有膽子密我」，該網友則說「我怕什麼，昨天買房子了，開心和你分享一下」，友人說希望是海砂屋、輻射屋，還嗆「多行不義必自斃」對方還問說要不要同住；截圖被PO上網友後，還附註文字「你們還檢討被害人嗎？」稱該網友騙錢後，事隔多日還來說買了房子，相當令人憤怒。

臉書「全球反詐騙組織」分享對話截圖，1名被害人遭詐騙後數日後，還收到對方傳訊息炫耀「昨天買房子了，讓他痛罵「多行不義必自斃」。（翻攝自臉書「全球反詐騙組織」）

臉書「全球反詐騙組織」分享對話截圖，1名被害人遭詐騙後數日後，還收到對方傳訊息炫耀「昨天買房子了，讓他痛罵「多行不義必自斃」。（翻攝自臉書「全球反詐騙組織」）

第2張照片中是1名網友傳訊息勸人別去柬埔寨，該網友說他被載到柬埔寨後，就被收走護照，住進破舊的公寓哩，「地板上都是蟑螂、蜘蛛，還有青苔很多血」，三餐吃稀飯饅頭，如果不做詐騙就會被打，且守衛的保鑣都很壯且全付武裝，他傳訊呼籲「別去…根本是人間煉獄」。

國人被誘騙赴柬埔寨人口販運案頻傳，檢警目前將全面清查出境赴柬埔寨等地區人士，如有可疑線索，儘速釐清案情，並加強「掃黑工作執行小組」掃蕩不法幫派、人蛇集團犯罪組織。最高檢表示警政署已設有檢舉專線，並提供檢舉獎金，呼籲涉案人自首或提供資料予檢警。