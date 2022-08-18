周湯豪出道12年，18日宣布將在11月19日首度登上台北小巨蛋舉辦「REALIVE」演唱會。他日前歡慶34歲生日，跟粉絲IG上問答互動，他當時還開玩笑說：「身邊的朋友都不可置信，我怎麼還沒辦過小巨蛋演唱會？」昨一宣布攻蛋好消息，剛好媽媽比莉近期帶著新單曲回歸歌壇，許多粉絲期待敲碗想看母子倆一起在小巨蛋同台演出。

他開心跟粉絲喊話：「久等了，12年終於！答應你們的，我沒忘，This one's for you。」他唱紅〈帥到分手〉、〈愛上你算我賤〉、〈i Go〉、〈TURN UP〉等夯曲，釋出首波預告影片集結出道以來燃炸的演出現場、精采畫面，中間穿插他內心的獨白，「百分之一百的力量去拼，我只能透過我的作品、透過我的能量，去傳達我的信念Welcome to the REALIVE」。

他為了呼應演唱會名稱「REALIVE」要表達真實人生，主視覺也是全部來真的、不做假，捨棄快捷的後製方式，實景拍攝出鏡中所反射的真實自己。

他也提到，這次將打破演唱會舞台、觀眾席的刻板界線，首度將國際時尚大秀的伸展台概念搬進小巨蛋，一樓的觀眾們宛如頂級時尚派對嘉賓，可以用平視的角度細細欣賞，飽覽周湯豪與舞台的真實樣貌，二、三樓則有不同以往的音樂特別體驗。周湯豪「REALIVE」台北小巨蛋演唱會將在9月2日中午12點於拓元售票系統開賣。