周湯豪出道12年,18日宣布將在11月19日首度登上台北小巨蛋舉辦「REALIVE」演唱會。他日前歡慶34歲生日,跟粉絲IG上問答互動,他當時還開玩笑說:「身邊的朋友都不可置信,我怎麼還沒辦過小巨蛋演唱會?」昨一宣布攻蛋好消息,剛好媽媽比莉近期帶著新單曲回歸歌壇,許多粉絲期待敲碗想看母子倆一起在小巨蛋同台演出。

他開心跟粉絲喊話:「久等了,12年終於!答應你們的,我沒忘,This one's for you。」他唱紅〈帥到分手〉、〈愛上你算我賤〉、〈i Go〉、〈TURN UP〉等夯曲,釋出首波預告影片集結出道以來燃炸的演出現場、精采畫面,中間穿插他內心的獨白,「百分之一百的力量去拼,我只能透過我的作品、透過我的能量,去傳達我的信念Welcome to the REALIVE」。

他為了呼應演唱會名稱「REALIVE」要表達真實人生,主視覺也是全部來真的、不做假,捨棄快捷的後製方式,實景拍攝出鏡中所反射的真實自己。

他也提到,這次將打破演唱會舞台、觀眾席的刻板界線,首度將國際時尚大秀的伸展台概念搬進小巨蛋,一樓的觀眾們宛如頂級時尚派對嘉賓,可以用平視的角度細細欣賞,飽覽周湯豪與舞台的真實樣貌,二、三樓則有不同以往的音樂特別體驗。周湯豪「REALIVE」台北小巨蛋演唱會將在9月2日中午12點於拓元售票系統開賣。