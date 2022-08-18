熊仔受邀擔任徐若瑄小巨蛋演唱會嘉賓。（索尼音樂提供）

徐若瑄（Vivian）將在9月3日首度登上台北小巨蛋開唱，近日正忙宣傳主演電影《初戀慢半拍》，同時投入演唱會倒數備戰期，每次結束宣傳工作後，仍花許多時間練歌、練舞等，蠟燭兩頭燒。她先前曾預告演唱會將邀來7位嘉賓，率先公布饒舌鬼才熊仔為嘉賓之一。

她感謝說，向來不太跳舞的熊仔，為了這場演出一起來排舞，「大家從沒看到的演出，熊仔要跳起來了」。她憶起，與熊仔成為同門前早就相識，當時因為熊仔受邀到新加坡參與一場饒舌音樂會，主辦單位是她的朋友，她當天到場支持，十分欣賞熊仔的才華、現場演出魅力，當成為同門師兄妹後，他們有一起合作對唱，熊仔先前一收到小巨蛋邀約，馬上一口答應，她開心說：「我們一直都很挺彼此，希望能讓大家看到Vivian嘻哈的一面。」

徐若瑄出道以來曾創作85首歌曲，推出13張專輯、5張精選輯等，第一次站上小巨蛋開唱，誓言一定會全力以赴，她的演唱會造型也是亮點之一，分享之前因為疫情演唱會延期，以為早已看上的高級訂製禮服會被西洋天后碧昂絲穿上亮相，當演唱會日期確定後，她也得知碧昂絲因緣際會沒有穿這件華服，因此禮服重回到徐若瑄手上，她感謝說：「相信一切都是最好的安排。」