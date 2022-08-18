台北市暑期市政嗡嗡嗡營60名學生今天與市長柯文哲舉行模擬市政會議及閉幕式，並請學生現場提問，就有同學建議增加台北市立動物園獸醫師的設備預算，提供動物更優質醫療環境，柯文哲當場允諾，請動物園列出需求清單，並將以市長名義向北市醫學中心索取擬汰換機具。

柯文哲於活動致詞表示，從他2015年上任後，就舉辦市政嗡嗡嗡營，希望民間、特別是年輕朋友能夠到市政府來看一看，並表示開放政府、全民參與、公開透明的政治理想，不是用嘴巴講一講，是要實踐的。

有同學提問動物園的獸醫師設備能夠增加預算，讓動物受傷或生病時，可以對動物們提供更好的照護。柯文哲表示，這問題其實可以問動物園的獸醫缺什麼東西，然後直接問台北的各大醫學中心有哪些耗材要汰換的，然後拿來用，反而是動物園獸醫師的薪水才是大問題。

柯表示，動物園的獸醫師在外面開業賺的錢比在動物園工作高的多，都是靠愛心留下來的，這不是辦法，設備還比較簡單，因此請教育局列出清單，到時以市長名義出面跟北市醫學中心協調看看有哪些耗材要汰換的。

另也有學生問，市長還有3個月就退休了，有沒有覺得很可惜？柯文哲笑說，他絕對不會退休的，他們這種人都是會奮戰到人生的最後一秒，怎麼會退休。而在客委會實習的劉姓同學問議會議員的椅子比市長的椅子還舒服，有何感想？柯回應市長在議會質詢應該是坐著回答，台北市不知為什麼要站著質詢，其實是沒有必要浪費力氣。