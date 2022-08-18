得恩堂眼鏡公司以「BOY LONDON」商標向智慧局申請註冊，經濟部智慧財產局審查後不准註冊，得恩堂提告，智慧財產法院判准，但上訴後，最高行政法院逆轉，廢棄原判決，改判駁回得恩堂之訴訟確定。

本案起因，得恩堂眼鏡公司在2018年2月26日以「Boy London」商標，向經濟部智慧財產局申請註冊；智財局審查認為此申請商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞」，做出原處分不准註冊；得恩堂公司循序提起行政訴訟。