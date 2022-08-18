鹿港警分局17日分別查獲假代書張男和幕後金主黃女，起獲贓款84萬，全案依加重詐欺罪移請彰化地方檢察署偵辦。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港警分局17日分別查獲假代書張男和幕後金主黃女，起獲贓款84萬，全案依加重詐欺罪移請彰化地方檢察署偵辦。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

佯稱被害人健保卡被詐領健保補助費雖是老梗了，但鹿港警分局17日破獲的詐騙集團卻相當高竿，半年多來一點一滴釣出田僑仔名下所有財產，先要求匯款280萬元到約定帳戶，知道還有地，再由假代書帶同至地政事務所設定貸款抵押現金600萬，使被害人財產一夕間化為烏有。

鹿港警方破獲詐騙集團以電話佯稱被害人健保卡詐領健保補助費及涉及光華開發案，需要配合調查並將名下不動產送財政部監管，詐騙被害人前往匯款280萬及聲請約定帳戶，另再洗腦被害人將土地由假代書帶同至地政事務所設定貸款抵押現金600萬，再以假檢警「偵查不公開」為由，保管被害人金錢，使被害人財產一夕間化為烏有。

鹿港警分局偵查隊副隊長蘇仁傑表示，詐騙集團在半年前盯上這位6旬先生後，先騙取被害人將戶頭現金280萬轉到約定帳戶，再慢慢套話，摸清了所有身家產財後，在串聯假冒代書、幕後金主等，洗腦被害人將土地由假代書帶同至地政事務所設定貸款抵押現金600萬。

警方在6月先查獲黃姓等詐騙集團6名，17日分別查獲假代書張男和幕後金主黃女，起獲贓款84萬，全案依加重詐欺罪移請彰化地方檢察署偵辦。

警方提醒，這類詐騙手法特徵都是採取隨機撥打市話，並利用電話不斷轉接再佯稱檢警單位要求監管被害人帳戶以示清白，且需遵守「偵查不公開」原則，不得將案情告訴親友，被害人則多為家中長者。