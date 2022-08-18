大陸35歲男星陳曉出道超過20年，累積許多影視作品，2016年和陳妍希結婚後，在台灣知名度大增，兩人婚後育有一個兒子，儘管屢傳出婚變，今年陳妍希生日他送上的祝福閃瞎眾人，間接闢謠；陳曉主演電視劇《冰雨火》近期開播，其實該劇2年前就拍好，今（18日）他曬出當年開機照，罕見「小鳥依人」形象讓粉絲全笑翻。

陳曉與人氣男星王一博主演的電視劇《冰雨火》11日首播，開播後話題不斷，而該劇其實在2020年5月開機，同年9月就殺青，當時就相當受到粉絲期待，等了2年終於能夠看到男神們的精彩演出；陳曉今日也特地在微博發文，找到當時開機當天的合照分享給大家。

陳曉（圖中）擁有180公分身高，平時帥氣挺拔的他，罕見變得小鳥依人。(圖/ 摘自陳曉微博)

畫面中現場眾人都穿著同一件印著《冰雨火》的黑色短T，陳曉站在2名男星中間，3人都戴著墨鏡，有趣的是，陳曉身高有180公分，照片中的他意外變得很迷你，過去給人帥氣挺拔形象，罕見變得「小鳥依人」，也讓粉絲都被男神「嬌小模樣」笑翻。

陳曉娶了陳妍希之後，兩人婚姻狀況一直相當受矚目，還常常「被婚變」，但7月陳曉受訪時謝謝外界關心他們，更直言「我們生活得很幸福，在工作上互相支持，生活中互相扶持。也希望你們工作順利、生活幸福，家庭和和美美」。