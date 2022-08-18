為了鼓勵長者尋求陪伴、拓展生活圈，佳格食品集團推動「以愛樂活」公益倡議計畫，不但在18日捐贈千份公益禮盒給高慈總，提供長者志工、弱勢長者優質營養來源，也找來國健署體重健康課程指導教練陳威全規畫運動營養課程，活動大獲好評。

佳格表示，「以愛樂活」公益計畫理念是呼籲大家重視陪伴及營養對長者的重要性，也鼓勵長者們尋找陪伴、拓展生活圈，為了感謝長者志工持續行動、發揮陪伴影響力，捐贈千份公益禮盒物資給高慈總，提供在地組織志工、弱勢長者優質營養來源。

高慈總執行長劉雅玲指出，目前正值疫情緩和時期，許多社區服務重新啟動，也正是邀請長者參與據點活動、彼此關心的時機點，而維持健康的身心需要營養補充和運動搭配，佳格捐贈營養禮盒正好成為在地志工及時雨，能鼓勵長者走出發展社區陪伴圈。

除捐贈禮盒外，佳格更舉辦專為長者志工規畫的運動營養課程，運動教學邀請到陳威全設計整套居家運動動作，讓長者們透過音樂自然律動活潑動起來，營養攝取課程也讓長者們體會「吃得營養均衡是人們健康的基礎」，此次活動大獲長者好評。