台南市某私立高中16日上午傳出一名高三學生在早自習時把玩模型手榴彈，卻不慎引爆，造成巨大聲響，引發同學恐慌，教官17日帶著該名學生及家長前往派出所製作筆錄。警方表示，初判槍彈「應無殺傷力」，但仍會將模型槍及手榴彈送鑑定、釐清是否有殺傷力，高中生也將依少年事件處理法移送少年法庭。

據了解，當天有3名學生帶生存遊戲的模型槍到校，利用下課時間交流，但另2名學生並未把槍拿出來示人，僅1名學生拿出模型槍、手榴彈，當時該名學生正在幫手榴彈灌二氧化碳時，卻不慎引發氣體爆炸，發出轟聲巨響，全班都嚇到，還造成同學耳鳴，所幸沒有人受傷。

校方基於慎重考量，也因為擔心模型槍是否合法？昨天由教官帶著3名學生及模型槍和手榴彈報案，並將槍彈由警方鑑定。

據了解，學生們平常喜歡玩生存遊戲，假日也會輪流到同學家互相交流，學生們認為只是好玩，沒有惡意，但把槍彈帶到學校，甚至引發同學們的恐慌，校方也將開獎懲委員會懲處學生，而該名闖禍學生也將被法辦。

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