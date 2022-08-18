近期不少人遭高薪引誘前往柬埔寨做詐騙工作，若業績不好便慘遭控制、毒打，甚至被活摘器官，然而，就有男子見友人2月份前往柬埔寨工作，友人還炫耀業績加成10至15萬元，甚至若介紹人過去，每個人還有500美金可拿，若在台灣有債務問題也可幫解決，但6個月過去，他則問友人「還活著嗎？柬埔寨」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳與友人的對話紀錄圖片，從圖片中可見，原PO在今年2月份問友人工作內容與地點，友人則表示是「現場、客服與虛擬幣」，其地點位於柬埔寨，竟且機票、核酸、護照，所有東西公司都會幫忙處理。

另外，友人還向原PO提到「看你有沒有朋友要做，介紹費500美金」，並且男女不拘，年齡18歲以上至35歲，原PO也向友人提出是否有風險部份，友人則掛保證，工作都有保障，不過「如果沒有做滿6個月，要自行支付飛機票、核酸與護照費用」，但是，如果本身在台灣有「欠當舖之類的」，公司都可以先幫忙處理。

男子見友人2月份就前往柬埔寨工作，然而過了6個月後詢問「還活著嗎」無回應。（翻攝自臉書爆廢公社）

原PO也向友人詢問薪資部分，則是「5萬元底薪掛全勤，業績加成10至15萬元」，每個月領薪，最後，友人更向原PO表示「介紹金，你介紹的人，到那(指柬埔寨)合約簽好後，錢會當天給你們」，如今6個月過去，原PO對著友人問到「還活著嗎？柬埔寨」；原PO也在貼文寫下「想當初...才2月多的事，希望你還活著」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這應該不是，薪水那麼低」、「對話看完了，但我超過35了，不值錢了」、「遺愛人間了」、「詐騙太缺德」、「搞不好在跟你對話同時，旁邊有幾個壯漢拿著鞭子在監視著呢」、「二月去的，應該凶多吉少」、「好的器官都被摘了，屍肉也被拿去做成魚飼料」。

不過也有眼尖網友發現原PO友人6小時前在線上，「6個小時前在線上，應該是還活著啦」、「六小時前在線上，應該還活著」、「還活著啊！6小時前還在線上？」。