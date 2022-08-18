台南市學甲區豐和里17日發生一起機車竊案，警方循線追查，最後在安南區台江大道人贓俱獲。麥姓竊嫌囂張自稱他全台幾乎走透透，除台中不敢去因怕當地警察外，其他地區均有足跡，警詢後依法嚴辦，要讓他下次不敢再來台南偷竊。

學甲派出所昨日接獲民眾報案，指自己停放在魚塭旁的機車竟不翼而飛，巡佐陳玉祥聽聞案件經過，請警員楊旻翰陪同報案人至案發地點查看，同時警員謝金庭運用科技設備，發現失竊機車朝安南區方向行進後失去蹤跡。

陳員估算機車油量不足以遠行，且自己熟悉安南區街道，隨後與謝員到安南區仔細搜查，最終在台江大道上發現麥嫌騎乘失竊機車漫遊，員警當即將其攔下並帶回偵辦。

46歲的麥嫌，失業沒工作又到處遊蕩，在警詢時稱，若非被警方攔下，除台中不敢去之外，自己將要到全台其他地區「旅行」；員警進一步問不敢去台中原因，麥嫌竟答：「因為台中警方會壓制我」，員警聞言啼笑皆非，訊後依竊盜罪嫌送辦。