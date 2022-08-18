法國外貿銀行亞太區經濟研究團隊18日指出，2022年上半年，亞洲境內併購交易的數量和總價值均有所下降，但需注意的是，2020年以來，東協和印度吸走大量流入亞洲的FDI（外人直接投資）資金，且美國取代中國大陸，成為亞洲最大的外來投資者。

至於台灣上市公司投資東南亞區，今年來金額超過上市公司赴陸投資的新現象，法外貿銀認為，廠商把生產線佈局分散、再分散，已是中美貿易戰以來的企業經營主要策略，特別是ICT產業，因此王不排除是台商把大陸產線分散到東南亞所致。

法國外貿銀亞洲首席經濟學家艾西亞認為，Covid疫情和地緣政治，推動國際企業對東南亞的投資偏愛，尤其中國大陸受到清零防疫政策、封控限制，加上房地產市場整頓，經濟增長面臨持續減弱。與此同時，東協、印度、韓國和澳洲走向防疫政策鬆綁，經濟回到正常增長。

據該行統計，美國是亞洲最大的投資者，特別是新興亞洲，進而突顯出中國大陸在FDI的功能下降；此外，中國大陸對澳洲注入的FDI資金和投資件數，也出現顯著的減少。

就個別產業來看，對東協地區投資設廠ICT相關，是外人近年來最大的興趣，印度汽車業則有最多外人併購的案例發生。