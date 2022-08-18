取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天傍晚前往宜蘭蘇澳勗勉海軍艦指部168艦隊，肯定國軍在過去這段時間將平時紮實演練的成果，展現在面臨實際威脅的應處，不僅守護住海疆的安全，也維繫了區域的和平與繁榮。她代表全體國人，感謝國軍不分晝夜，在第一線守護國家安全，讓全民可以安心如常地渡過每一天。

蔡英文致詞時表示，在7月底，她曾經來到海軍中正基地，見證海軍弟兄姊妹們在漢光演習的精實表現。今天再度來到這裡，最重要的目的，就是慰勞大家這段時間的辛勞。在狹窄的船艙環境執行任務，本來就是一件艱苦的事情。面對中國在臺灣領海外的騷擾挑釁，更是要時時刻刻緊盯敵艦動態，壓力之大，難以形容。

過去這段時間，國軍展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，將平時紮實演練的成果，展現在面臨實際威脅的應處，不僅守護住海疆的安全，也維繫了區域的和平與繁榮。這樣的表現，她要給予最高的肯定和敬意。

蔡英文提到，最近，有一位國軍同袍在網路上提到對近來中國軍演的想法。他說，「請不要擔心，放心睡覺，因為有一群人不睡覺正在默默守護著臺灣」、「24小時守護著大家，守護著每一個住在臺灣這塊土地的人」。他還表示，「身為職業軍人，想守護每一個我愛的人，臺灣的每一個人」。

她相信，這正是現場海軍弟兄姊妹們以及所有國軍此時此刻的心情及信念。她要告訴大家，國軍的付出，全體國人都有看見，也一定會給國軍最堅強的支持。

蔡英文表示，臺灣就像一艘海軍的船艦，雖然有時會遇到不可預期的風浪，但只要船上的夥伴們團結一心，就可以克服眼前的所有挑戰。這就是臺灣人民的精神，同時也是海軍官兵的精神。

她要再次代表全體國人，感謝國軍不分晝夜，在第一線守護國家安全，讓全民可以安心如常地渡過每一天，因為大家都堅信，「只要中華民國國軍在，安全就會在」。她也給海軍弟兄姊妹們一個重要的任務，請他們今晚好好用餐、好好休息，以最好的狀態，保持高昂士氣，繼續捍衛我們的海疆。

隨後，總統親頒加菜金並與官兵們會餐，感謝他們的辛勞付出。包括國安會祕書長顧立雄、副祕書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、海軍司令梅家樹、艦指部指揮官黃佑民、168艦隊艦隊長簡士淵等都出席這項行程。