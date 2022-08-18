鐵道局協力廠商蘇男，腳掌有焦黑情況，疑似觸電。（翻攝畫面）

工地靠近鐵軌，四周都有高壓電線，貨車吊臂高舉，是否因此導電引發意外仍需要調查釐清。（翻攝畫面）

花蓮縣鳳林鎮今下午發生鐵道工人觸電意外案，36歲蘇姓男子當時正在鐵軌旁施工，突然倒地，警消到場施以急救後送醫，仍告不治，初判疑似觸電身亡。鐵道局證實男子是協力廠商，下午正在施作雙軌化工程。不過究竟是哪個環節觸電、漏電，仍要調查釐清。

鳳林消防分隊高級救護技術員許漢平表示，今下午2點多，獲報前往事發現場，這裡是萬里溪橋畔火車鐵軌旁工地，蘇男倒在吊臂高舉的貨車旁，已無生命跡象，現場實施CPR、給予AED電擊、插管、給藥後，緊急送台北榮總鳳林分院急救。

蘇男於下午16時12分宣告不治死亡，初步檢視發現，蘇男腳掌有焦黑情況，疑似觸電。現場工人說，看到死者在後車輪處手摸著黃色的車輛護欄，不一會就看到死者整個癱軟，他跟司機趕快將死者拉離開車旁。

警方勘查現場，工地靠近鐵軌，四周都有高壓電線，貨車吊臂高舉，是否因此導電引發意外仍需要調查釐清。

鐵路改建工程局東部工程處段長江俊宏證實，現場工程在進行南平至萬榮雙軌化工程，今天是承包商的協力廠商運送施工材料彈性基鈑，死者是嘉義人。台鐵配合警方調查處理。