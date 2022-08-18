遠百信義A13忠青商行全新套餐式菜單，以台式烹飪手法，傳遞家中菜的好味道。（遠百提供）

微風台北車站阿豬媽韓式烤肉吃到飽，由台灣兩餐集團韓國籍老闆自創。（微風提供）

SOGO忠孝館美食街新櫃，麻十七川滷專売所。（SOGO提供）

近來人潮回流、餐飲市場回溫，假日餐期可見許多餐廳出現排隊候位、高朋滿座景象，連鎖百貨持續拓展餐飲版圖，包括遠百A13引進全台獨家百貨店中店型「忠青商行」，親切的家常菜風味，吸引家庭客嘗鮮；微風台北車站、SOGO忠孝館美食街也有韓式吃到飽、麻辣滷味等話題新品牌進駐。

「忠青商行」為前「Lollipop棒棒堂」出身的藝人劉峻緯（阿緯），跟老婆錢文儀成立的「緯豆集團」所代理，繼街邊店、台北101後，現於遠百信義A13引進全台獨家百貨店中店型，搭配眷村文青風裝潢，推出復古的台式家常風味菜，其中「招牌極品好蝦炊飯」評賞最高，價格270元。阿緯表示，年底將再於新莊宏匯廣場設點，目前北、中、南共規畫展店6家，都主力在百貨商場。

遠百營運長林彰豐表示，統計今年1月到8月中為止，全台遠百的業績含竹北店共成長33％，其中餐飲業績也較去年約成長30％，尤其6月中以來，人潮穩定回流達8、9成，9月在A13還有泰國餐廳要開幕，對餐飲市場有信心。

微風台北車站將於8月25日開幕「YAYOI彌生軒」，品牌來自日本福岡，開幕期間入會消費滿600元，可得電子刮刮卡；另「阿豬媽韓式烤肉吃到飽」，為台灣兩餐集團韓國籍老闆自創全新品牌，從醬料、小菜、年糕等全從韓國進口，看準台北車站的地點便利性。

SOGO忠孝館美食街新櫃「麻十七川滷專売所」，源於四川風味的椒麻，消費滿199元，贈送川麻小麵；9月1日將開幕的「想想咖哩」，採用日本甜味咖哩塊，大人小孩都適合；「KADOKADO造型雞蛋糕」，則採用紐西蘭無鹽奶油、台灣六甲田莊鮮乳製作，訴求製作過程不加一滴水。