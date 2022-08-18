蔡英文總統今晚下達動員令，要求團結贏回宜蘭。（李忠一攝）

蔡英文總統今天（18日）晚上為民進黨宜蘭縣參選人站台、授旗，宜蘭縣長參選人江聰淵提出發展新產業經濟、規畫新城市願景、構築新宜居生活等「政策三箭」，蔡英文致詞時下達動員令，要團結贏回宜蘭，宜蘭拿回來後，中央政策就可以快速在宜蘭展開、執行。

江聰淵表示，宜蘭曾經是台灣的驕傲，但這3年多來，人口流失超過6300人，從過去的台灣頭已變成台灣尾，在這關鍵時刻不能沉默，應該一起為宜蘭的未來挺身而出。

他指出，在高鐵延伸案確定之際，面對未來種種挑戰，需要加快腳步，重新啟動沉睡的縣政府，他提出「前進吧！新宜蘭」願景，未來將推動政策三箭，做為實踐「前進吧！新宜蘭」願景的引擎。

蔡英文表示，宜蘭鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭，要感謝江聰淵與立委陳歐珀積極促成，中央有很多照顧人民、建設地方的政策，要有地方政府配合，可以跟中央一起來努力，政策才能做徹底。

蔡英文也肯定江聰淵在宜蘭市長任內，推動班班有冷氣的政策，使得這項政策能在全國一體來做，強調「中央要跟地方聯手，建設就會有成果。」

她說，來宜蘭的路上，看到很多國民黨攻擊江聰淵的看板，「我看得很不捨」，江聰淵面對質疑、抹黑，從不閃躲，而是將過去的事情交代清楚，但江的對手完全相反只會閃躲，呼籲鄉親用選票選清白、誠實的人，給江聰淵公道，民進黨的支持者要凝聚起來，讓江聰淵能當選宜蘭縣長。