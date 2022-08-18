中市林姓男子去年因案遭通緝，拾獲李姓男子身分證侵占據為己用以掩飾身分，還盜用張姓男子身分證資料以手機數位綁定「振興五倍券」官網，領5千元五倍券，並於臉書黑客社團取得4張信用卡號資料，先後入住中市2家汽車旅館，爽刷房費、清潔費，共狂買60包香菸，盜刷總額5萬638元，檢方偵結依偽造文書等罪起訴。

林男在去年因案遭通緝，在9月6日至11月16日期間，拾獲李男身分證，為掩飾身分據為己用，在同年10月12日晚間以不詳方式取得張男個資，登入行政院「振興五倍券」官網，並以自己手機數位綁定價值5000元五倍券。

林男先後在臉書黑客社團共取得4張信用卡的卡號、安全密碼等資料，12日上網預約訂房中市南屯區1家汽車旅館，開車載楊姓友人前往，由楊男證件登記入住。

16日再於網路向南屯區另家汽車旅館訂房連住3天，冒用李男身分證入住，3天期間盜刷房費、清潔費，還陸續狂買香菸共60包。林男盜刷信用卡犯罪所得共5萬638元。

案經被害人報案，警方循線追查送辦，檢察官根據被害人作證及「振興五倍券」數位綁定紀錄等證據，經偵查終結，依偽造文書、詐欺得利等罪起訴，並聲請簡易判決。