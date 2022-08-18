民進黨新北市長參選人林佳龍今（18）日出席與市議員參選人卓冠廷的座談會會後受訪表示，他被徵召的這一個多月來，與新北市長侯友宜的民調大幅拉近，照這樣速度往前走，相信在投票日會有「剪刀差」，他會全力衝刺贏得勝選。

林佳龍說，今天群眾的反應非常熱情，人很多，讓他更有信心，看見大家旗海飄揚、凍蒜聲不斷，也讓他有機會跟市民朋友報告，他以前為新北市做的，跟未來要做的。

林佳龍表示，今天是投票倒數100天，進入新的衝刺階段，1加37位議員參選人，就是最堅強的新北大翻新團隊，他信心隨著這節奏往前走就會勝選。

林佳龍致詞表示，侯友宜拒簽「做好做滿」聲明書，但朱立倫、韓國瑜都落跑去選總統，他有簽署，承諾當選絕對做到滿，但對手不敢簽，「侯家軍」甚至講，侯友宜新北已12年，如果要去選2024總統也沒有落跑問題，說出侯友宜心裡的祕密。

林佳龍最後說，民進黨在土樹三鶯選區提名6席議員參選人，卓冠廷不但是他的子弟兵，也是選區唯一一席鶯歌在地人，呼籲大家票投卓冠廷，讓他能為鶯歌發聲，「新北大翻新、大家作伙走」。