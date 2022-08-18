國民黨台北市議員王鴻薇質疑，陳建仁為現任中研院基因體研究中心特聘研究員，但陳建仁卻頻翹班，月領30萬公費輔選？（摘自王鴻薇臉書／楊亞璇台北傳真）

前副總統陳建仁擔任民進黨台北市長參選人陳時中的競選總部主委，近日有不少輔選行程。國民黨台北市議員王鴻薇痛批，陳建仁為現任中研院基因體研究中心特聘研究員，但陳建仁卻頻翹班，月領30萬公費輔選？

王鴻薇指出，陳建仁最近曝光度很高，頻頻出現在各大輔選場合，讓人很懷疑陳建仁是都不用上班嗎？她大酸，還是中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁，「這陣子主要是為了研究選舉，這些行程都是田野調查？」

王鴻薇表示，若以今年中研院特聘研究員平均薪資來看，今年聘用人數為16人，平均月薪30萬1550元，以台灣平均薪資而言是相當高薪了。

她說，但陳建仁的行程，從陳時中7月19日競選總部成立，登記有案的就有8場選舉行程，平均5天要跑1場，而且大多為上班日，是不是太誇張了？

王鴻薇炮轟，尤其是陳建仁8月15日參加2022台灣青年日開幕暨台北總教區成立70周年慶祝活動，就是在周一下午2點，「這樣坐領高薪、公費輔選，合理嗎？公平嗎？」