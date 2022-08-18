凶猛野火席捲西班牙東部瓦倫西亞貝希斯鎮附近，載客火車無法繼續前進，驚慌乘客破窗走避導致10人受傷，其中3人傷勢嚴重。消防員因風勢突然轉向，被迫拋下水帶逃命。

英國廣播公司新聞網（BBC News）畫面顯示，強風助長瓦倫西亞（Valencia）貝希斯鎮（Bejis）附近這場野火，就連正在打火的消防員也不得不拋下水帶逃命。

16日下午從瓦倫西亞開往西班牙北部薩拉戈沙（Zaragoza）的一列火車載有48名乘客，開到貝希斯鎮附近時，燎原之火彌漫天際，列車無法繼續前進。駕駛要求乘客留在車上，但部分乘客被滿天火光嚇壞了。

就在列車駕駛準備把火車往反方向開的時候，眼看熊熊烈焰步步進逼，有乘客打破車窗試圖逃命。

多名跳車乘客被燒傷，有一人經空中後送到瓦倫西亞就醫。西班牙報導指出，分別為58歲和15歲的兩名女性傷勢最嚴重。留在車上的乘客都沒有受傷。

從發布於社群媒體的影片可以看到熊熊烈火往火車燒來，影像令人怵目驚心。

貝希斯鎮和鄰近城鎮已經撤離逾2000人。西北部薩摩拉省（Zamora）上個月也曾發生火車遭到林火威脅而半路停車，火車公司強調會確保乘客安全。

16日那列火車的駕駛最後把火車開到附近的考迭爾站（Caudiel），沿著鐵軌逃命的乘客在這裡重登列車，傷者也在當地接受初步治療。

卡斯特利翁（Castellon）消防隊分享了風向驟變，打火弟兄快被數公尺高烈焰吞噬而被迫走避的影片。呼隆大火中可聽見他們大叫著「快跑、快跑」。

消防員估計，這場火燒掉6000公頃土地。瓦倫西亞巴利德埃沃地區（Vall d'Ebo）13日深夜開始的另一場火更是把1萬1500公頃土地燒成焦土。

漫漫長夏熱浪來襲，西歐多數地區遭到凶猛林火肆虐。人為氣候變遷引發頻率和強度都更高的熱浪。自從工業革命以來，地球氣溫已升高約攝氏1.1度。

歐洲聯盟（EU）估計，西班牙全境今年已發生近400起野火，燒光27萬5836公頃土地。