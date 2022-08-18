全球排名第3的軍工集團BAE系統公司(BAE Systems )宣布，已獲得美國海軍陸戰隊所提供的ACV-30步兵戰車的量產測試版本，雖然沒有提到多少輛，但是合約價值高達8800萬美元，顯然是頗具規模的數量。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，BAE系統公司所研發的ACV-30V裝甲車已確定是美軍陸戰隊的下一代載具，現在進入量產型測試車 (PRTV)的階段，也就是在全速生產決定之前，提供給陸戰隊進行一段時間的測試。

ACV-30 安裝了由孔斯貝格公司(KONGSBERG) 製造的RT-20中口徑遠程遙控砲塔系統，主砲是30公釐快速機砲。此型砲塔安裝容易重量輕，所佔空間也少。不會因為砲塔而佔掉艙內的可貴空間。

BAE 系統兩棲載具副總裁史威夫特(John Swift)說：「我們致力於為陸戰隊提供以最好技術設計的戰鬥車輛，使他們維持決定性的優勢。」

美國海軍陸戰隊最近提出巨大改革，捨棄主戰坦克，但是增加了步兵戰車的數量，新一代ACV 代表了陸戰隊追求機動性和生存能力的最佳平衡，預計ACV會生產超過30,000 輛。

ACV-30 是 ACV 系列車輛的4種變體之一，其他還有人員運輸型ACV-P、指揮型ACV-C，和回收型 ACV-R。

另外，BAE系統還可能研發一種將指揮、控制、通信和無人機系統，整合到ACV 變體中的研究。