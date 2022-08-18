年底九合一選舉倒數100天，蔡英文總統今天表示，民進黨「會做事戰隊」，21位候選人全部就位。現在開始，我們要全面衝刺、正面迎戰，力拚勝選！她要求會做事戰隊，不僅要力拚全壘打，更要成為最強母雞，全力提升全國議員的席次。

蔡英文在臉書表示，選戰倒數100天，現在開始，我們要全面衝刺、正面迎戰，力拚勝選！民進黨21位縣市長候選人，有能力、有經驗，更有一顆服務人民的心，是我們最強的候選人。會做事戰隊不僅要力拚全壘打，更要成為最強母雞，全力提升全國議員的席次。

她深信，把執政成績做出來，就是爭取人民支持最好的方法。從中央到地方，我們不斷擦亮民進黨會做事的招牌，讓人民看到，民進黨執政不只拚建設、拚照顧，更拚未來的希望。

蔡英文要求每位參選人，在最後100天，我們全力爭取民眾支持，全力護衛我們的價值。「11月26日，團結一致拚勝選，讓台灣變更好！」