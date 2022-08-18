鄭運鵬的勝敗關鍵在哪？前新竹市長林智堅因論文門退選後，目前由綠委鄭運鵬接替參選桃園市長；國民黨桃園市議員黃敬平今在《洪淑芬辣晚報》節目中指出，綠營選民已有「換人做做看」改投張善政的風向；媒體人黃揚明則分析，鄭運鵬的罩門在南桃園，若民調破不了3成就很危險。

黃揚明說：「兩份民調的話，大概加起來除以二，大概6%左右。」黃敬平則指出，7月下旬的民調，張善政也是領先林智堅6、7%左右，「然後綠營就說『你們圍毆林智堅成這樣才領先6、7%』，又說『張善政是天花板了啦，鄭運鵬是地板，每天升一點，到了一個月後看到沒有？40%！』好吧，我等著看，我是桃園人，我等著看。就我在桃園嗅到的氛圍，昨天連民進黨支持者都跟我說，他們全家都不會投給鄭運鵬，會投給張善政。」

「覺得張善政比較老實，他們以前都是投給蔡英文、鄭文燦的。」黃敬平說，「我說『我會在電視上講喔！』他說『我們現在就想換人做做看！』桃園！桃園現在有一種換人做做看的氛圍。」黃揚明說，「桃園現在有個重要的因素是鄭寶清啦，如果鄭寶清脫黨參選，那鄭運鵬是雪上加霜啦。但是我有聽到消息，鄭寶清明天要被黨中央召喚，應該是要去把他勸退啦。」

黃敬平說，「但鄭寶清有當過台鹽公司的董事長，還要給他什麼國營公司的董事長？比這更好的職位他都不會點頭、拒絕被摸頭，我倒要看看鄭寶清有沒有這個guts。」黃揚明說「所以大家說鄭文燦、鄭運鵬、鄭寶清加起來，就『三振』了。」黃敬平說「綠營會說『鄭運鵬就不是空降的啦』，那你們就承認以前推林智堅是空降的囉？你說鄭運鵬不是空降，他2016年才到桃園選立委耶，之前他都在台北當立委。」

「2016當立委之後，地方最詬病他的就是：你還住在台北市！」黃敬平指出，「終於2017年他在桃園買了房子，在桃園區中正藝文特區買了豪宅，2900快3千萬的房子，他的選區不在中正藝文特區耶！他的選區在蘆竹區、龜山區跟桃園區的俗稱大檜溪那11個里的地方，所以才有人講『你為什麼不住在蘆竹南崁體驗那個塞車的痛苦？為什麼不住在龜山體驗林口交流道那個難過呢？』你是住在桃園最有錢人住的精華地段，有沒有搞錯啊？」

黃敬平強調，「現在要選市長，又住豪宅、又空降、跑行程又不認真，我今天聽到友台名嘴說『鄭運鵬現在認真多了！以前的確是沒有那麼認真』你看吧，承認了鄭運鵬是偷懶吶！」黃揚明指出，「敬平哥是南桃園啦，鄭運鵬的罩門在南桃園。」黃敬平：「沒錯！」

「他南桃園拿不到3成以上的票，應該說民調支持度破不了3成，他就非常危險！」黃揚明強調，「三立(民調)我剛剛看到比較細的齁，鄭運鵬在桃園區是領先張善政，但是在中壢區他是落後的；桃園基本上就看這兩個大區，這兩個大區加起來就100萬人了。」