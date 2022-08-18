台南市長黃偉哲今（18）日在臉書宣布，台南甜蜜蜜文旦，即將啟航外銷日本！

黃偉哲附上照片並且說明，這是首批空運日本的國內文旦，中秋節前就能直送給日本的朋友。麻豆有名的老欉文旦、肉質細密多汁，可以怎麼買到？

黃偉哲介紹，除了在日本實體水果專賣店、超市通路販售，你也能在日本網路預購，或從台灣訂購、日本取貨等，多元通路、貼心服務。

黃偉哲說，現在一鍵就能訂購，將心意寄送給遠方的親友！