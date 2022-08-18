美國科技股6月以來觸底後反彈，那斯達克100指數成分股幾乎都迎來一波強彈，主要是市場預期通膨降溫的樂觀情緒，開始逢低買進重挫的科技股，但在這期間，半導體大廠英特爾（Intel）卻是少數股價不漲反跌的公司，專家表示，主要是英特爾半導體製程技術被台積電等企業超車，失去領先地位，投資人認為英特爾已經無法扭轉局面。

外媒報導，英特爾是那斯達克指數6月中旬以來，不漲反跌的6家企業之一，該指數期間內漲約21%，理由是通膨降溫有望的樂觀情緒，許多投資人趁科技股重挫，開始進場撿便宜。

而英特爾令人失望的財測和財報，顯示投資人仍對該公司執行長季辛格（Pat Gelsinger）為提振晶片製造的努力，反觀同樣財測、財報表現不佳的輝達和高通，從6月中旬以來，這兩家企業股價漲幅均超過17%。

投資管理顧問公司Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特（Kim Forrest）表示，「投資人認為英特爾已經難以扭轉頹勢，至少短期內不會有表現」。

稱霸數十年半導體產業的英特爾，近年痛失半導體製程技術的領先地位，被台積電等企業超車，該公司執行長季辛格斥資數百億美元於美國和歐洲設廠及擴廠，試圖重返其在先進製程中的領先地位。

不過，英特爾股價疲弱的表現，顯示投資人意識到，即便季辛格真的能成功轉虧為盈，但那也需要花費很久的時間。英特爾7月底公布第二季財報，由於PC市場疲弱，投資人也早已做好表現差勁的心理準備，殊不知實際數字比預估還要更低，華爾街也在財報公布後，下修對英特爾獲利預期。