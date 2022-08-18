30歲盧姓男子去年防疫期間從國外返台，入住中市1家3星級防疫旅館，因隔離引發情緒不穩，竟將衣服、衛生紙放入垃圾桶，再持打火機點火引起火災，警、消人員到場時，他情緒激動大聲吼叫，遭壓制強制送醫。法官以他險釀重大災害，依放火罪判他1年徒刑，可上訴。

盧男去年自土耳其返台，在去年11月30日晚間入住台中市中區的1家3星級防疫旅館的6樓，防疫隔離期間出現情緒不穩，拿自己的衣服及房內衛生紙放進垃圾桶內，拿打火機引燃，雖他有通報旅館人員，但也觸發警報。

消防人員到場即時撲滅火勢，盧男還一度阻止救火，遭壓制送醫，所幸，火災即時控制，未釀嚴重災情。

盧到案時坦承犯行，但以他自首、且情堪憫恕等要求減刑。法官追查，盧打電話給櫃台卻未告知房號，也未要求協助報警及消防救援，經櫃台人員透過監控螢幕才得知失火房間，而消防警報器也及時因應響起。

法官認定，盧犯公共危險放火燒毀他人所有物致生公共危險罪、放火燒毀自己所有物致生公共危險罪，審酌他縱火險釀重大災害，不適用減刑要件，考量他犯後坦承和旅館和解，依放火罪判刑1年。